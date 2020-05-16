Orhaneli'nde banklarda oturan vatandaşlara çiçekli önlem
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Orhaneli'nde banklarda oturan vatandaşlara çiçekli önlem

Orhaneli'nde banklarda oturan vatandaşlara çiçekli önlem Bursa'nın bu ilçesinde korona virüsünden vatandaşlar, çiçeklerle korunuyor.

Orhaneli'nde banklarda oturan vatandaşlara çiçekli önlem
16.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:32

Orhaneli'nde banklarda oturan vatandaşlara çiçekli önlem

BURSA - Bursa'nın bu ilçesinde korona virüsünden vatandaşlar, çiçeklerle korunuyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dinlenmek ve sohbet için banklara oturan vatandaşları, korona virüsten aralarındaki çiçekler koruyor. Orhaneli Belediyesi tarafından tüm ilçedeki parklar ve dinlenme yerlerindeki banklara saksılarıyla beraber canlı çiçekler monte edildi. İlçenin tamamında yapılan uygulamayla Normalde 3 kişinin oturabildiği bankların tam ortasına monte edilen saksıda canlı çiçekler iki kişinin oturmasıyla mesafe olarak hem korona virüs salgınından insanları korurken, hem de mis gibi çiçek kokuları yayıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Korona virüs ile mücadelede belediye olarak ilçemizde çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Hükumetimizin başarılı çalışmalarıyla virüsle savaşmada çok iyi noktalara gelindi. Yavaş yavaş Türkiye genelinde serbestlik noktasına gelinmeye başlandı. İnsanlarımız, vatandaşlarımız salgın süresince sokaklara çıkamazken, yavaş yavaş kontrollü ve tedbirli bir şekilde sokaklara çıkmaya başladı. Orhaneli Belediyesi olarak bizde vatandaşlarımızın sosyal mesafelerini korumaları ve dinlenmek ve sohbet etmek için tüm ilçemizdeki bankların orta yerlerini çiçeklendirerek güzel bir uygulamayı hayata geçirdik" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ise, "Sokağa çıkma mecburiyeti olanlar tedbiri elden bırakmadan önlemlerini alarak hareket etmeli. Sosyal mesafeyi de koruyarak hareket etmeli. Nasıl depremlerle yaşamayı öğrendiysek Korona virüsü ile de yaşamayı öğreneceğiz. Belediye Başkanımızı yaptığı bu uygulama için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Belediye ekipleri ilçedeki tüm banklara saksılı çiçekleri montajlama çalışmalarını sürdürüyor.

Orhaneli'nde banklarda oturan vatandaşlara çiçekli önlem

Kaynak: İHA

Manşet

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