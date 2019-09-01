Orhaneli'nde araç çarpan ayı telef oldu

Orhaneli'nde araç çarpan ayı telef oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yola çıkan ayı, aracın çarpması sonucu telef oldu.

01.09.2019 21:02
Orhaneli'nde araç çarpan ayı telef oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yola çıkan ayı, aracın çarpması sonucu telef oldu.


Olay, Orhaneli Altınpark yakınında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki vatandaşlar yol kenarında yatan ayıyı fark etti. Ayının yanına giden vatandaşlar cansız bedeniyle karşılaştı. Vatandaşların iddiasına göre ayıda bir aracın karıştığı yara izleri mevcuttu. Cansız hayvanı bulanlar, olayla ilgili yetkililere ihbarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.