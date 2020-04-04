Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor - Haber
Orhaneli

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor Orhaneli Hak Eğitim Merkezi görevlileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti.

04.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:11
Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor

BURSA - Orhaneli Hak Eğitim Merkezi görevlileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti. Öğretmenler, gönüllü olarak çalışarak günde yaklaşık bin adet maske üretiyor.

Koronavirüsle bütün dünya mücadele ederken, Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü mücadeleye destek vermek için kolları sıvadı. Eğitim merkezinde görev yapan usta öğretici kadın öğretmenler, gönüllü olarak maske üretmeye başladı. Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Öncelikli olarak ilçemizdeki sağlık ocağı, hastane çalışanları, emniyet ve jandarma personeli, veteriner hekimlerimize öğretmenlerimizle maske üretmeye başladık. Maksadımız binlerce maske üreterek ilçemiz nüfusunun yarısından fazlasına ulaşmak. Ayrıca ilçemize bağlı mahallelerimizde yaşayan bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda üretimde gönüllü olarak çalışan hanım arkadaşlarımız hepsi usta öğreticiler ve devlete faydalı olmak için hep beraber katkıda bulunuyoruz" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde önceki gün maske imalatına başlanırken, günlük bin adet maske üretilip paketlenerek gerekli kurum ve yerlere gönderiliyor.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haber
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haber
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Haber
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haber
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına...
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Simge Sağın Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Orhaneli Halk Eğitim Merkezi öğreticiler gönüllü maske üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 14:02:04. #1.15#
title