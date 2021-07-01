Orhaneli emniyetinden motor hırsızlarına baskın
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Orhaneli emniyetinden motor hırsızlarına baskın

Orhaneli emniyetinden motor hırsızlarına baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 motosikleti aynı anda çalan hırsızlık zanlıları yakalandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 motosikleti aynı anda çalan hırsızlık zanlıları yakalandı.

Esentepe Mahallesi Şehit Ayvaz Gür Sokakta ikamet eden Fevzi Kakız ve Muammer Kayra'ya ait 2 adet motosiklet önceki gün çalındı. Polis, sıkı takip neticesinde hırsızları aynı köyde evlerine baskın yaparak yakaladı. Motosikleri çalan T.D. (23) ve teyze oğlu M.B. (24), Orhaneli'ye bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Dündar Mahallesinde, polis ekiplerinin yaptıkları baskın neticesinde kıskıvrak yakalandı. Motosikletlerden biri evde bulunurken, diğer motosiklet ormanlık alana saklanmış vaziyette bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - BURSA

Orhaneli emniyetinden motor hırsızlarına baskın
Orhaneli emniyetinden motor hırsızlarına baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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