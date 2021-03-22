Orhaneli'de sahipsiz köpekler toplandı
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Orhaneli'de sahipsiz köpekler toplandı

22.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:41
Orhaneli'de sahipsiz köpekler toplandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde başı boş ve tasmasız sokak köpekleri toplandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde başı boş ve tasmasız sokak köpekleri toplandı.

Orhaneli halkının son zamanlarda şikayetleri üzerine Orhaneli Belediyesi harekete geçerek, ilçe merkezinde tasmasız ve sahipsiz köpekleri teker teker topladı. Bilhassa yeni yapılan 151 daire ve 18 bloktan oluşan TOKİ konutlarını mesken tutan köpekler mahalle sakinlerini rahatsız etmeye başladı. Vatandaşların çöplerini dahi atamaması üzerine, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sabahın ilk mesai saatinde zabıta ekipleri ve çalışanlarına verdiği talimatla, ilçe merkezindeki tasmasız ve sahipsiz köpekleri toplattı. Köpekler Bursa Büyükşehir Belediyesi hayvan barınaklarına gönderildi. - BURSA

Orhaneli'de sahipsiz köpekler toplandı
Orhaneli'de sahipsiz köpekler toplandı
Orhaneli'de sahipsiz köpekler toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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