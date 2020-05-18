Orhaneli'de örtü yangını Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Çivili Mahallesi Kocagedikler mevkisindeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, üç arazözle alevlere müdahale etti. Yangın kısa bir sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: AA