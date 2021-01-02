Orhaneli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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Orhaneli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

02.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:12
Orhaneli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kırsal Akçabük Mahallesi ile Yürücekler Mahallesi arasındaki kızılçam ormanında, henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Orhaneli Orman İşletmesine ait arazöz ve 10 orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği yangın, bir saatlik uğraşın ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 6 dönümün zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Sak

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