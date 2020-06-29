Orhaneli'de maden sahasında kaçak kazı iddiası
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde maden sahasında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
29.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:37
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde maden sahasında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı kırsal Yürücekler ile Akçabük mahalleleri arasındaki Kocaılgın mevkisinde kaçak maden araması yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgede yapılan kazıda çıkarılan 17 ton krom muhafazaya alındı.
Gözaltına alınan Y.D, M.S. ve M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA