Orhaneli'de Kovid-19 salgını nedeniyle çalışamayan esnafa gıda yardımı
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Orhaneli'de Kovid-19 salgını nedeniyle çalışamayan esnafa gıda yardımı

22.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:14
Orhaneli'de Kovid-19 salgını nedeniyle çalışamayan esnafa gıda yardımı

Orhaneli Esnaflar Odası Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapanan esnafa kuru gıda desteğinde bulundu.

Orhaneli Esnaflar Odası Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici olarak kapanan esnafa kuru gıda desteğinde bulundu.

Oda Başkanı Mümtaz Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla maddi anlamda zor durumda olan, iş yerleri kapanan oda üyelerine destek olduklarını bildirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı yaklaşık 1,5 aydır çalışamayan esnafa gıda yardımı yaptıklarını belirten Aslan, "Arkadaşlarımızın çocukları var, mutlaka tencerelerinin kaynaması lazım. Hazırladığımız gıda paketleri araçlarla odamıza kayıtlı 35 esnafımıza görevlilerimiz tarafından dağıtılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Sak

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