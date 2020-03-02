Orhaneli'de kaybolan kadın aranıyor

02.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:22

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor.

Şükraniye Mahallesi'nde yaşayan Akile Ay'dan (55) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Evinden çıktıktan sonra ormanlık alana gittiği tespit edilen Ay'ın bulunması için çalışmalar arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla devam eden arama çalışmalarında drone da kullanılıyor.

Kaynak: AA