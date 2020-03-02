Orhaneli'de kaybolan kadın aranıyor
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Orhaneli'de kaybolan kadın aranıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor.

02.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:22
Orhaneli'de kaybolan kadın aranıyor

'nın ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor.

Şükraniye Mahallesi'nde yaşayan Akile Ay'dan (55) alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Evinden çıktıktan sonra ormanlık alana gittiği tespit edilen Ay'ın bulunması için çalışmalar arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla devam eden arama çalışmalarında drone da kullanılıyor.

Kaynak: AA

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