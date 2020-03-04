Orhaneli'de 3 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

04.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:04

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Şükriye Mahallesi'nde oturan 55 yaşındaki Akile Kaya'nın yakınlarının jandarmaya ihbarda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve ANDA ekipleri, dağlık kesimlerde ve dere kenarlarında arama çalışmaları yaptı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Orhaneli Orman İşletmesine ait drone ile havadan da arama yapıldı ancak şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

Arama çalışmaları perşembe günü de sürecek.

Kaynak: AA