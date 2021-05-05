Orhan Veli'nin "Dalgacı Mahmut"u minik okurlarla buluşuyor
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Orhan Veli'nin "Dalgacı Mahmut"u minik okurlarla buluşuyor

Orhan Veli'nin 'Dalgacı Mahmut'u minik okurlarla buluşuyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Türk şiirinin önemli şairlerinden Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden "Dalgacı Mahmut", Fatma Yıldırım'ın çizimleri ile kitaplaştırılarak Leylek Çocuk Kitapları'ndan çıktı.

Türk şiirinin önemli şairlerinden Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden "Dalgacı Mahmut", Fatma Yıldırım'ın çizimleri ile kitaplaştırılarak Leylek Çocuk Kitapları'ndan çıktı.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, Orhan Veli'nin hayat verdiği gökyüzünü boyayan Dalgacı Mahmut karakteri, çocukların şiirle tanışmasında bir köprü olacak.

Kitap, görsellerle minik okurlara farklı bir dünya kurmayı ve şiirle beraber çocukların daha geniş düşünmelerini sağlayarak dünyaya farklı açılardan bakmayı göstermeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Yeliz Polat, "Şiirin sembolik ve simgesel anlatımı çocuktaki düşünme ve öğrenme süreçlerini olumlu anlamda etkileyerek çocuğun kavramlar ve tasarımlar geliştirmesine yardım edecektir." ifadelerini kullandı.

Polat, şiirin çocukların gelişimindeki yerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bebeklik ve çocukluk dönemi yetişkin bir insanın iç dünyasını, kendisi ve ötekiler ile kurduğu ilişkileri belirler. Ruhsal ve zihinsel gelişimin altın çağları olan erken yaşlarda çocuğun duygusal ve kavramsal açıdan zengin bir deneyimsel süreçten geçmesi hem entelektüel, yaratıcı kapasitesini hem de iç dünyasını sağlam biçimde yapılandırmasını sağlar. Çocuğun şiirle tanıştırılması onun duyguları ile doğrudan bağ kurmasını sağlayarak kendini tanımasına, duygularını adlandırmasına ve onların farkına varmasına olanak verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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