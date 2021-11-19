Orhan TURGUT hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Orhan TURGUT hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Orhan TURGUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Özkürtün Beldesi Süme köyü sakinlerinden Yeter TURGUT'un eşi Nejmi TURGUT'un kardeşi Bülent ve Levent TURGUT'un babaları Orhan TURGUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Cuma namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Levent TURGUT: 0554 137 48 67
19 Kasım 2021, Cuma
Habermetre - Son Dakika Haberleri
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