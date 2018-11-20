Orhan Taylan Sergisi Türker Art'ta

Gördüklerimizin değil ama düşlediğimiz ve özlediğimiz şeylerin resmini yapmak üzere yola çıkmak… Bu söylemi, geleneksel batı resminin ışık kaynağı gölge ve tek mekân perspektif gibi öğelerini reddederek, soyut ama figüratif bir dilde kurmak... Böylelikle resmi çağdaş bir ifade özgürlüğüne kavuşturarak, belki de şiirselliğe biraz daha yaklaştırmak...

İşte Orhan Taylan'ın resimlerini farklı kılan da budur…

Orhan Taylan, Selanik kökenli, Samsun 1941 doğumlu ve İstanbulludur. Ressam Seniye Fenmen'in oğlu, Robert Kolej (lise '60) ve Roma Güzel Sanatlar Akademisi ('65) mezunudur.

Orhan Taylan'ın eserleri dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli müzelerinde bulunmadığı gibi sanatçı eserleriyle müzayedelerde de yer almayı tercih etmiyor. Suluboya kullanmayan sanatçı, yağlıboyasını da kendisi yapıyor. Resmini, akımlar içinde adlandırmayan sanatçı, avangardizmin, deneysel-kavramsal çalışmaların sanat yerine ikame edilmesinin sanatseverleri yanıltabildiği görüşüne katılmıyor.

Sakal bırakmaz, pipo içmez. Resimde ustalık geleneğini küçümsemez. Gravür yapmaz, heykellerini çoğaltmaz. Resim öğretmenliğinin yaratıcılığa katkısı konusunda kuşkusunu saklamaz. Oğlu Ferhat'ı, edebiyatı, Macintosh'unu ve büyük atölye düzeninin keyfini bir şeylere değişmez. Solaktır. İnsan hakları kavramını küçümsemez. Yurtdışında yaşamaz. İstanbul'da, Asmalımescit'te oturur, resim yapar.

Orhan Taylan'ın solo sergisi 14 Kasım - 5 Aralık 2018 tarihleri arasında Türker Art'ta görülebilir...