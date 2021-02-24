Orhan Sarıbal kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Sarıbal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Orhan Sarıbal 1 Şubat 1966 yılında , Refahiye, Erzincan'da doğan Türk siyasetçi ve ziraat mühendisidir. Orhan Sarıbal kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Sarıbal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Orhan Sarıbal hayatı ve biyografisi nedir?

Orhan Sarıbal 1 Şubat 1966 yılında , Refahiye, Erzincan'da doğan Türk siyasetçi ve ziraat mühendisidir. Orhan Sarıbal kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Orhan Sarıbal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Orhan Sarıbal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

ORHAN SARIBAL KİMDİR?

Orhan Sarıbal 1 Şubat 1966 yılında , Refahiye, Erzincan'da doğan Türk siyasetçi ve ziraat mühendisidir.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nü bitirmiştir. Gürsu'da SHP ve CHP İlçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, CHP Bursa il delegesi olmuş, Gürsu Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütmüştür. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nda değişik görevler üstlenmiştir. Gürsu Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gürsu Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeliği, Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.[1] 25., 26. ve 27. dönem Bursa milletvekilidir. 10 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla CHP Tarım Politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Orta düzeyde İngilizce bilen Sarıbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.