Orhan Sarıbal kimdir? Orhan Sarıbal kaç yaşında? Orhan Sarıbal nereli?
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Orhan Sarıbal kimdir? Orhan Sarıbal kaç yaşında? Orhan Sarıbal nereli?

Orhan Sarıbal kimdir? Orhan Sarıbal kaç yaşında? Orhan Sarıbal nereli?
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Yaptığı açıklamalar ve iddialarla gündeme gelen Orhan Sarıbal'ın hakkında kimdir, nerelidir gibi sorular soruluyor. Sizler için Orhan Sarıbal hakkında merak edilenleri derledik. Orhan Sarıbal ne dedi? Orhan Sarıbal'ın açıklamaları neler? Orhan Sarıbal kimdir?

Orhan Sarıbal kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Orhan Sarıbal'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte Orhan Sarıbal hakkında merak edilen soruların yanıtlar...

ORHAN SARIBAL KİMDİR?

Orhan Sarıbal 1 Şubat 1966 tarihinde Refahiye, Erzincan'da doğdu. Türk siyasetçi ve ziraat mühendisi olan Orhan Sarıbal, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nü bitirmiştir. Gürsu'da SHP ve CHP İlçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, CHP Bursa il delegesi olmuş, Gürsu Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütmüştür.

Çiftçi, Ziraat Mühendisi; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü bitirdi. Gürsu'da SHP ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. CHP Bursa İl Delegesi oldu. CHP'den Gürsu Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulunda değişik görevler üstlendi.

Gürsu Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gürsu Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği, Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşulları" ve "Türkiye'de ve Bursa'da Tarım" konulu raporlar ile "Türkiye'de Tarımın Ekonomi Politiği 1923-2013" başlıklı kitapta 2 bölümün yazımında görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Sarıbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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