Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım
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Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım

Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tek başına çıktığı alışverişten dönerken objektife yansıyan yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri "Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz" diyerek geri çevirdi.

Tek başına çıktığı alışverişten dönerken objektife yansıyan yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri "Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz" diyerek geri çevirdi.

Pamuk, ısrarlı sorular üzerine ilginç bir mazeret sundu: "Arkadaşlar psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam." 

Kaynak: Hürriyet

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Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım - Haberler Magazin
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