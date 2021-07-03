Orhan Özyurt kimdir? Orhan Özyurt şirketleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orhan Özyurt kimdir? Orhan Özyurt şirketleri nelerdir?

Orhan Özyurt kimdir? Orhan Özyurt şirketleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Orhan Özyurt hakkında Orhan Özyurt kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Orhan Özyurt kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor?

ORHAN ÖZYURT KİMDİR?

İstanbul'da çeşitli belediyeler ve özel idarelerle taahhüt hizmeti sunan Özyurt A.Ş'nin kurucusu olan Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir.

Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon'da hayata gelmiştir. Eğitimci bir babanın 2. çocuğudur. Toplam beş kardeş olan Orhan Özyurt inşaat alanında faaliyet göstermektedir.

lköğretim ve lise tahsilini İstanbul'da bitirdikten sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümü ve bununla birlikte İşletme ve Sosyal Siyaset programından başarıyla mezun olmuştur.

Günümüzde kurucusu olduğu Özyurt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif bir şekilde görevine devam etmektedir.

Orhan Özyurt iş hayatı alanında eğitim döneminden itibaren oldukça aktif bir yol izlemiştir. 1986 yılında Üniversiteyi bitirince ilk iş olarak aile işletmesi olan taş ocaklarının başına geçmiştir.

1992 yılında aile bireylerinin katkısı ile aile şirketi olarak Özyurt A.Ş.' yi kurmuş ve taahhüt işleri alanında uzun yıllar hizmet sunmuştur.

İstanbul'da çeşitli belediyeler ve özel idarelerle taahhüt hizmeti sunan Özyurt A.Ş. 1997 yılında firma bünyesinde proje gurubu kurarak kendi projelerinin de startını vermeye başlamıştır.

Ayrıca Özyurt A.Ş bünyesinde Asfalt üniteleri, taş ocakları, Beton elemanları ve Beton tesisleri yer almaktadır.

Orhan Özyurt evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Diego Costa
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orhan Özyurt kimdir? Orhan Özyurt şirketleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 20:24:59. #1.16#

title