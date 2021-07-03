Orhan Özyurt kimdir? Orhan Özyurt şirketleri nelerdir?

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ORHAN ÖZYURT KİMDİR?

İstanbul'da çeşitli belediyeler ve özel idarelerle taahhüt hizmeti sunan Özyurt A.Ş'nin kurucusu olan Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir.

Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon'da hayata gelmiştir. Eğitimci bir babanın 2. çocuğudur. Toplam beş kardeş olan Orhan Özyurt inşaat alanında faaliyet göstermektedir.

lköğretim ve lise tahsilini İstanbul'da bitirdikten sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümü ve bununla birlikte İşletme ve Sosyal Siyaset programından başarıyla mezun olmuştur.

Günümüzde kurucusu olduğu Özyurt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif bir şekilde görevine devam etmektedir.

Orhan Özyurt iş hayatı alanında eğitim döneminden itibaren oldukça aktif bir yol izlemiştir. 1986 yılında Üniversiteyi bitirince ilk iş olarak aile işletmesi olan taş ocaklarının başına geçmiştir.

1992 yılında aile bireylerinin katkısı ile aile şirketi olarak Özyurt A.Ş.' yi kurmuş ve taahhüt işleri alanında uzun yıllar hizmet sunmuştur.

İstanbul'da çeşitli belediyeler ve özel idarelerle taahhüt hizmeti sunan Özyurt A.Ş. 1997 yılında firma bünyesinde proje gurubu kurarak kendi projelerinin de startını vermeye başlamıştır.

Ayrıca Özyurt A.Ş bünyesinde Asfalt üniteleri, taş ocakları, Beton elemanları ve Beton tesisleri yer almaktadır.

Orhan Özyurt evli ve 3 çocuk babasıdır.