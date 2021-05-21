Orhan Okulu, yeniden Muratpaşa'da
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Orhan Okulu, yeniden Muratpaşa'da

Orhan Okulu, yeniden Muratpaşa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin altın kemerli, Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'nın 'altın kemerin ebedi sahibi' unvanlı başpehlivanı Orhan Okulu'nun hafta sonu, Kumluca güreşlerinde Muratpaşa adına er meydanına olacağını duyurdu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin altın kemerli, Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'nın 'altın kemerin ebedi sahibi' unvanlı başpehlivanı Orhan Okulu'nun hafta sonu, Kumluca güreşlerinde Muratpaşa adına er meydanına olacağını duyurdu.

Başkan Uysal, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Muratpaşa'yla 2015'te başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu'nun yeniden Muratpaşa'yla buluştuğu müjdesini verdi. Başkan Uysal, Okulu'nun yarın başlayacak Kumluca güreşlerinde Muratpaşa adına er meydanında olacağını söyledi, evine dönen Orhan Okulu'nun er meydanında daha nice başarılara imza atacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da iki kez 'altın kemerin ebedi sahibi' unvanın da sahibi olan Orhan Okulu, yeniden Muratpaşa'ya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Okulu, "Muratpaşa'ya ilk geldiğimde bana şans getirdi ve Kırkpınar'da altın kemeri kazandım. İnşallah, Muratpaşa yeniden uğurlu gelir ve Antalya'mız, Muratpaşa'mızla daha nice başarıları birlikte yaşarız" diye konuştu. - ANTALYA

Orhan Okulu, yeniden Muratpaşa'da
Orhan Okulu, yeniden Muratpaşa'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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