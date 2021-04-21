Orhan Okulu, SMA Hastası Asya için kupasını satacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orhan Okulu, SMA Hastası Asya için kupasını satacak

Orhan Okulu, SMA Hastası Asya için kupasını satacak
Bültenler - Haberler | Güncel

2,5 Milyon Dolar'lık ilacı alamadığı her gün Asya, nefes alamıyor, bünyesi zayıflıyor. Asya'nın ailesi de diğer SMA hastası aileleri gibi yardım kampanyası başlattı.

İnşaat işçisi Bayram Demir ve ev hanımı Güneş Demir, SMA Tip 1 hastası kızları Asya için yardım istiyor. 2,5 Milyon Dolar'lık ilacı alamadığı her gün Asya, nefes alamıyor, bünyesi zayıflıyor. Asya'nın ailesi de diğer SMA hastası aileleri gibi yardım kampanyası başlattı. Asya için Türkiye Başpehlivanı 'Geri Vitesi Olmayan Pehlivan' Orhan Okulu, kupasını açık arttırmaya çıkartacak. 21 Nisan Perşembe Günü saat 21:00'da online düzenlenecek olan müzayedede kupa bu kez Asya için kalkacak.

Antalyalı Asya bebek 17 aylık SMA TİP 1 (ölümcül kas hastalığı) ile savaşıyor. Asya zaman geçtikçe kas kaybı yaşıyor. İyileşebilmesi için acilen Amerika'da 2.5 milyon Dolar olan Zolgensma ilacını alması gerekiyor. Bu ilacı alamadığı her gün solunum sıkıntısı artıyor ve nefes alamıyor. Katı beslenemiyor. Bünyesi giderek zayıflıyor. Şuan sadece 6 kilo. Kaburgaları sayılıyor. İlacına kavuşamazsa yaşama şansı yok.

Konuya ilişkin yardım kampanyası başlatan ve destek çağrısı yapan Türkiye Başpehlivanı Orhan Okulu, daha önce SMA hastası Aybars için kupasını müzayede ile satışa çıkardı. Satışı gerçekleşen ve Karamürsel'den Ahmet Elbeyoğlu tarafından alınan kupa, başka bir SMA hastası için satılmak üzere iade edildi. Başpehlivan, Asya bebek için tekrar kupasını online gerçekleşecek olan müzayede de satışa çıkartacak. Okulu; 21 Nisan Perşembe günü saat 21:00 da @asyayaşasın instagram hesabında düzenlenecek olan müzayedeye Asya bebeğe destek olmak isteyen herkesi davet ediyor.

Kaynak: Bültenler

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,15 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,15 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor
SAHTE PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPAN KALPAZAN YAKALANDI; 'İSTİYORSANIZ SİZE DE GETİREYİM' DEDİ
SAHTE PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPAN KALPAZAN YAKALANDI; 'İSTİYORSANIZ SİZE DE GETİREYİM' DEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Orhan Okulu, SMA Hastası Asya için kupasını satacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:02:44. #1.14#

title