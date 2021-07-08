Orhan Okulu için hedef 'Altın kemer'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orhan Okulu için hedef 'Altın kemer'

Orhan Okulu için hedef 'Altın kemer'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın Edirne'de başlayacak 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, kispet bağlayıp boy gösterecek tüm pehlivanlara başarılar dilerken "2015'te başpehlivanımız, Paşanın Aslanı Orhan Okulu'yla Kırkpınar'dan altın kemeri Antalya'mıza getirmiştik.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın Edirne'de başlayacak 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, kispet bağlayıp boy gösterecek tüm pehlivanlara başarılar dilerken "2015'te başpehlivanımız, Paşanın Aslanı Orhan Okulu'yla Kırkpınar'dan altın kemeri Antalya'mıza getirmiştik. Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz" dedi.

Başkan Uysal, covid-19 pandemisi nedeniyle verilen bir yıl aranın ardından yarın minik boylardan başlayacak 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak tüm pehlivanlara başarılar diledi. Kendisinin de Edirne Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'ndan güreşleri takip edeceğini dile getiren Başkan Uysal, "Yağlı güreşler bizim kültürümüzün dünyaya, dünya spor kültürüne armağanıdır. Bu geleneğimiz, uluslararası nitelikler kazanarak hep devam edecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu büyük gelenek içinde bambaşka, çok özel bir yere sahip. Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor, Kırkpınar içinde özellikle son 10 yılda bir Antalya geleneği de oluştu. Sadece 2014 ve 2016 hariç on 10 yıldaki başpehlivanlık unvanları Antalya'mızın oldu" diye konuştu.

Bu yıl Kırkpınar'a Muratpaşa Belediyesi adına er meydanına çıkacak Paşanın Aslanı lakaplı başpehlivan Orhan Okulu'nun ilk altın kemeri 2015'te Muratpaşa Belediyesi'yle kazandığını hatırlatan Başkan Uysal, "Son yılların en iyi güreşlerini izleyeceğimiz bir Kırkpınar bekliyoruz. Başpehlivanımız, Paşanın Aslanı Orhan Okulu Kırkpınar öncesi düzenlenen iki güreşten de altın kemerle ayrıldı. Her şey er meydanında belli olacak ama altın kemerle Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Orhan Okulu için hedef 'Altın kemer'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Younes Belhanda Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orhan Okulu için hedef 'Altın kemer' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:40:28. #1.16#

title