Orhan Miroğlu Valiler Kararnamesini Değerlendirdi

Yeni valiler kararnamesini değerlendiren Ak Parti MKYK Üyesi ve Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Orhan Miroğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman gibi bir değerin Mardin'de görev yapıyor olmasının önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Valiler kararnamesinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Orhan Miroğlu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın Cumhurbaşkanının takdirleriyle, Mardin'de görev yapmaya devam edeceğini söyledi. Miroğlu, "Ülkemizin beka mücadelesi içinde olduğu bir dönemde ve beka mücadelesinin en çok hissedildiği bir şehir olan Mardin'de, Yaman gibi değerli bir bürokratımızın görevde olması önemli bir kazanımdır. Başta siyaset kurumu olmak üzere halkımızın bu önemin ve değerin farkında olduğuna inanmak gerekir. Bu güzelim şehrin enerjisini kısır çatışmalarla heba etmenin kimseye faydası yok. Valimize başarılar diliyor, ortaya koyduğu mücadele azmininin ve faydalı projelerinin hep yanında olacağımızı ifade ediyor ve bu vesileyle, Gülseren Yaman hanımefendinin, Mardin'de yürüttüğü ve bilhassa kadın yurttaşlarımızın emeğini, çabasını ortaya çıkaran, görünür hale getiren azim ve gayretlerinin devam etmesini temenni ediyorum. Allah muvaffak etsin" dedi. - MARDİN