Orhan Miroğlu: "Pkk, Yerel Seçimleri Hizmet İçin İstemiyor, Siyasi Bir Manevra İçin İstiyordu"

Orhan Miroğlu: "PKK, yerel seçimleri hizmet için istemiyor, siyasi bir manevra için istiyordu"

AK Parti MKYK Üyesi Miroğlu, gündemi değerlendirdi

"PKK birçok yerde çöküş dönemi yaşıyor"

"Mardin'de HDP adaylarının seçmen karşısına proje ile değil Kandil'in belirlediği isimler ile çıktı"

MARDİN - AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, PKK'nın yerel yönetimleri hizmet için istemediğini, bunu siyasi bir manevra kullanmak için istediğini belirterek örgütün birçok yerde çöküş dönemi yaşadığını söyledi.

Miroğlu, yaklaşan seçimler ve son dönemde yaşanan olaylarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Mardin ve ilçelerinde AK Parti'li adayların, teşkilatlar ile birlikte sahalarda aktif rol oynadığını belirten Miroğlu, aday gösterdikleri bütün yerlerde arkadaşlarının halkın takdirini alan adaylar olduğunu ifade etti. Dargeçit ilçesinde bunu çok iyi bir şekilde gördüklerini kaydeden Miroğlu, ilçede binlerce kişi ile ilk kez bir yürüyüş yaptıklarını dile getirdi.

"Arap baharı değil Dargeçit'in baharı"

Son 5 seçimde her zaman Dargeçit ve diğer ilçeler ziyaret ettiklerini ama bu seçim sürecinde karşılaştıkları kadar bir kalabalıkla karşılamadıklarını aktaran Miroğlu, son dönemde yaşananlardan dolayı çok ciddi bir kitlesel dönüşümün olduğunu bildirdi. Miroğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişte hep aynı arkadaşlar büyük bir fedakarlıkla sahipleniyorlardı bizi ama artık hakkımız üzerilerinde düşen kabustan kurtuldu. Bu bölgede bir kabus yaşanmıştı. 4-5 yıl öncesi için söylüyorum hendek, çukurlar açılmıştı. Sadece güvenlik mensubu kardeşlerimiz değil sivil vatandaşlarımızda terörle mücadele de büyük bedeller ödedi. İlçe başkanımızın akrabaları katledildi. Dargeçit'in siyasi bir hafızası var. Restoranlarda toplantımızı yapardık yani 50-60 kişinin sığdığı restoranlarda. Ama bu kez çok farklı oldu ve solanlara sığmadık. Bir özgürlüğe uyanmak gibi, Arap baharı falan diyorlar ama bence bugün bu Dargeçit'in baharı."

HDP adaylarını kandil belirledi

Mardin'de HDP adaylarının seçmen karşısına proje ile değil Kandil'in belirlediği isimler ile çıktığını kaydeden Miroğlu, "HDP soru işaretleri oluşturuyor. Madem HDP'nin adaylarının niyeti bu, başka bir şey savunma imkanları yok. Yani adayların yine Kandil'den belirlendiğini biliyoruz, bu bir gerçek. Hatta şu bile söyleniyordu 'Muhtarları bile biz belirleyeceğiz, kimse müdahale etmesin' gibi. HDP bölgedeki adayları önemsemeden seçti, PKK da bölgeden gücünü tamamen yitirdi. PKK'nın yaklaşımı, stratejisi farklılaştı. Eskiden yerel yönetimleri niçin istiyordu? Yerel yönetimleri hizmet için istemiyordu. Siyasi bir manevra kullanmak için istiyordu. Ama şimdi bu manevrayı kullanamaz seçimleri kazansa bile birçok yerde çöküş dönemi yaşıyor. Bu çöküşün çok gürültülü bir biçimde olacağını da düşünmemek lazım. Bunun bir başlangıç olacağını düşünüyorum. AK Parti'nin bütün bölgede oylarını arttıracağını düşünüyorum. Partimiz tarafından birçok yerde hem oyumuzu artıracağız hem de kazanacağız. Hizmete devam edeceğiz. Toplumun iç barışının hiç bir şekilde sarsılmaması, bunu sarsmaya niyeti olanlara kırmızı kart göstereceğiz" dedi.

"HDP'nin projeleri yerel siyasetle ilgili değil"

HDP'nin proje ve düşüncelerinin yerel siyasetle ilgili olmadığına vurgu yapan Miroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ama öbür tarafın kafası kuzey Suriye'de Amerika'yla ilişkilerin nasıl yola devam edeceğine ilişkindir. Yani Diyarbakır'ın nasıl yönetileceğine dair PKK'nın kafasında bir şey kalmadı artık. O kalmayınca HDP'de de aynı şeyi görüyoruz. Elbetteki AK Parti'den aday olan arkadaşımız AK Parti'nin kurucu paradigmasına felsefesine hakim olan buna aidiyet duygusu ile yaklaşan bir aday bir siyasi aktör olmak zorunda. Bunda hiçbir problem yok ama benim söylediğim şey şu uzun yıllar AK Parti saflarında mücadele etmemiş olabilir. Nitekim birçok yerde adaylarımız bu vasıfta olan arkadaşlarımız. Şimdi AK Parti'nin ihyası gerçeği ile bölgede ki siyasi potansiyeliyle yüzleşme yaşayacak bu arkadaşlarımızla. Yani bu arkadaşlar hem AK Parti'yi değiştirecek hem AK Parti onları değiştirecek. Böylesi bir toplumsal siyasi manada söylüyorum."

Kaynak: İHA