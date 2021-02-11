Orhan Kemiksiz kimdir, kaç yaşında? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında danışmanlık yapan Orhan Kemiksiz'in mesleği ne?
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Orhan Kemiksiz kimdir, kaç yaşında? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında danışmanlık yapan Orhan Kemiksiz'in mesleği ne?

11.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:51
Orhan Kemiksiz kimdir, kaç yaşında? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında danışmanlık yapan Orhan Kemiksiz'in mesleği ne?

Ekranların sevilen programlarından olan Didem Arslan'la Vazgeçme'de danışmanlık yapan Orhan Kemiksiz hakında Orhan Kemiksiz kimdir, kaç yaşında? Orhan Kemiksiz'in mesleği ne? sorulaırnın yanıtlarını sizler için derledik.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında danışmanlık yapan Orhan Kemiksiz'in hayatıyla ilgili bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nden 2017 yılında emekli olan Orhan Kemiksiz, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. İşte Orhan Kemiksiz'in hayatıyla ilgili bilgiler...

ORHAN KEMİKSİZ KİMDİR?

Orhan Kemiksiz, 1972 yılında, Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğretimimi aynı ilçede tamamladıktan sonra, 1992 yılında Elazığ Polis Okulu'na başladı. Eğitimine Eskişehir Üniversitesi Polis Meslek Yüksek Okulu'nda devam ederek, aynı okuldan mezun oldu.

?1993 yılında mezun olduktan sonra, İstanbul Asayiş Şube kadrosunda; Motorsikletli Polis Timleri (Yunuslar), Cinayet Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirlikleri'nde çalıştıktan sonra, şark hizmeti için 1997 yılında Kahramanmaraş iline tayin oldu.

?1997-2001 yılları arasında, Kahramanmaraş Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde çalıştıktan sonra, 2001 yılında Ordu iline tayini gerçekleşti.

?2001-2009 yılları arasında, Ordu ilinin Fatsa ve Gölköy ilçelerinde, yine Asayiş Büro Amirlikleri'nde çalışarak kariyerine devam etti.

2009 yılında tekrar İstanbul İline tayin oldu ve 2017 yılında Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nden, hizmet süresini tamamlayarak kendi isteği ile emekli oldu.

??Meslek hayatı boyunca edinmiş olduğu tecrübeler ışığında TV8 ekranlarında yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" isimli programda; cinayet olayları üzerine canlı yayında yorumlar yaptı. Halen dizilere ve filmlere danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra Show Tv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan "Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme" isimli programda yorumlar yapıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi 'Temel Bilirkişilik' eğitimini tamamlayanOrhan Kemiksiz, asayiş olayları üzerine avukatlara ve şahıslara danışmanlık ve araştırma hizmeti sunuyor.

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