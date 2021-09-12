ORHAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KATILIMIYLA ANILDI

Yazar Orhan Kemal, 107. doğum gününe 3 gün kala Cihangir'deki Orhan Kemal Müzesi'nde anıldı. Anmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Yazar Orhan Kemal 107. doğum gününde anıldı. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'nün ev sahipliği yaptığı etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Cihangir'deki Orhan Kemal Müzesi önünde düzenlenen anmada Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, Kılıçdaroğlu'na ve İmamoğlu'na müzeden pul hediye etti.

ORHAN KEMAL'İN HİKAYELERİNİ GENÇ KUŞAKLARA TAŞIMAK GÖREVİMİZ

Orhan Kemal'in anısına konuşan Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'ni birincilikle bitirdim. Hocalarım bana bir kitap verdi. Kitap Orhan Kemal'in 'Gurbet Kuşları' isimli romanıydı. O kitap hala kütüphanemde durur. Çünkü benim de bir anlamda başarımı tescil eden bir kitap. Kitabın içerisinde daktilo ile birincilik ile bitirdiğim yazılmıştı. Orhan Kemal tabii bizim sıradan gördüğümüz insanların hikayelerini yazan bir edebiyatçımız. Dolayısıyla onu anmak onu genç kuşaklara taşımak hepimizin ortak görevi dedi.