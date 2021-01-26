Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı
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Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı

26.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:33
Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay geçtiğimiz günlerde bir çukura takılıp düşmüş ve sol işaret parmağı kırılmıştı.

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay geçtiğimiz günlerde bir çukura takılıp düşmüş ve sol işaret parmağı kırılmıştı. Evde tedavi edilen Gencebay çektiği bir video ile yaşadıklarını anlattı.

Elinde atel takılı olan ve tüm enstrüman çalan müzisyenler için parmakların çok önemli olduğunu belirten Gencebay, "Birkaç gece önce yürümek için yola çıktım. Bir hayli yürümüştüm. Akşam saat 20.00-21.00 sularıydı. Yol mu hatalıydı, ben mi hatalıydım bilmiyorum. Birden ayağım bir çukura girdi ve yüzükoyun yere düştüm. Özellikle sol elimin altına düştüm. Gerçekten canım çok yanmıştı. Eve geldiğimde sol işaret parmağımla orta parmağım gerçekten çok şişmişti. Sevim hanım 'Bu parmak kırık.' dedi sol işaret parmağım için. Ben de hayır dedim. Bizim çok sevdiğimiz doktor kardeşimiz, arkadaşımız Muzaffer Bey'e haber verdik. Hemen geldi ve beni doğru hastaneye götürdü. Hastanede röntgen çektik. Sevim Hanım haklı çıkmıştı. Gerçekten kırılmıştı benim sol işaret parmağım. Muzaffer Bey tedaviye başladı. Atel takılı şu an elimde. 'Bir iki ay sürecek.' dedi. Bu olay benim için çok önemliydi. Aslında herkes için pek önemli olmayabilir. Neden önemliydi çünkü ben enstrümanistim. Sazımı bir iki ay çalamayacaktım. Tüm enstrüman çalan müzisyenler için parmaklar çok önemlidir. Hayati önemlidir." dedi.

   


Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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