Orhan Gencebay 'Yalaka' sözünü affetmedi
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Orhan Gencebay 'Yalaka' sözünü affetmedi

25.12.2020 08:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:41
Orhan Gencebay 'Yalaka' sözünü affetmedi

Sanık S.S. hakkında şikayetçi müdahil Orhan Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Sanık S.S. hakkında şikayetçi müdahil Orhan Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Sanık, alınan ifadesinde yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığını belirterek özür diledi. Mahkeme, sanığın olay tarihinde Instagram'da söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi. Sanık S.S.'yi hakaret suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun 20 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.

Kaynak: Hürriyet

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