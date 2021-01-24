Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

24.01.2021 01:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 01:59
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAÜnlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.

Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Seren Serengil Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter İbo Show
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 01:59:33. #1.16#
title