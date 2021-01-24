Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAÜnlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.

Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ