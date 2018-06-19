Orhan Gencebay Manevi Oğluna AK Parti Adayının Kızını İstedi
Arabesk müziğin babası Orhan Gencebay, manevi oğluna AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı Nevin Kanar'ın kızını istedi.
Arabesk müziğin babası Orhan Gencebay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeğeni ve manevî oğlu Recep Ergül için kız istedi. AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı Nevin Kanar'ın güzel kızı Setenay Kanar'ı yeğenlerine isteyen Gencebay ve Ergül ailesi "evet" cevabı alınca genç yüzükleri takıldı.
MANEVİ OĞLUNA KIZ İSTEDİ
Ergül ailesinde kız istemek için hazırlıklar tamamlanırken, bu işi Orhan Gencebay'ın yapmasına karar verildi. Hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte İnegöl'e gelen Orhan Gencebay, gelin adayı Setanay Kanar'ın dayısı olan iş adamı İzzet Yaprak'ın Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine gitti.
YÜZÜKLERİ BİZZAT TAKTI
Setanay Kanar'ın misafirlere kahve ikram ederken hayli heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, genç kızı yeğeni ve manevî oğlu Recep Ergül'e istedi. Aile arasında yapılan sade bir törenle Setenay Kanar ve Recep Ergül'ün söz yüzüklerini Gencebay taktı.
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orhan gencebay sadece sanatçı ama adamı bir şişirdiler ama siyasetçi ama otorite vay anam vay herşey hakkında bunu öne sürdüler. Ayrıca hiçte inandırıcı değil tavırları buz gibi AKP li olduğunada inanmıyorum her devrin adamı sağ sol her partiye yalakaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Orahanı istediğiniz kadar çıkarın reklam oynatın bizim için bitmiştir halkla arasına siyaseti soktuğu gün bitti. . artık şarkıları söylenmiyecek taklidi yapılmıyacak unutulacak yazık oldu. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ORHAN BABALIĞINI YAPMIŞCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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genceBAYDINCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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para nerede bu orhan orada.çakalkarlosCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır