Orhan Gencebay'ın Yenisi Yapılmak Üzere Kaldırılan Kaidesi 5 Yıldır Boş Duruyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür ve sanat çalışmaları kapsamında, 2013 yılında Kültür Park'a Samsunlu sanatçılar Orhan Gencebay ve merhum Yıldıray Çınar'ın heykelleri konuldu.

BEĞENİLMEDİĞİ İÇİN KALDIRILDI

Gencebay'ın heykeli, bazı bölümleri beğenilmediği gerekçesiyle bir süre sonra kaldırıldı.

5 YILDIR YENİSİNİ BEKLENİYOR

O günden sonra ise Orhan Gencebay'ın heykelinin yerine yenisi konulmadı ve kaide boş kaldı. Gencebay'ın hayranları bu durumu sanatçıya yapılan büyük ayıp olar değerlendirildi.

İşte usta sanatçı Orhan Gencebay'ın boş kalan kaidesi: