Orhan Gencebay'ın Yenisi Yapılmak Üzere Kaldırılan Kaidesi 5 Yıldır Boş Duruyor
Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın memleketi Samsun'da yapılan ve beğenilmediği için kısa süre sonra kaldırılan heykelinin kaidesi, 5 yıldır boş duruyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür ve sanat çalışmaları kapsamında, 2013 yılında Kültür Park'a Samsunlu sanatçılar Orhan Gencebay ve merhum Yıldıray Çınar'ın heykelleri konuldu.
BEĞENİLMEDİĞİ İÇİN KALDIRILDI
Gencebay'ın heykeli, bazı bölümleri beğenilmediği gerekçesiyle bir süre sonra kaldırıldı.
5 YILDIR YENİSİNİ BEKLENİYOR
O günden sonra ise Orhan Gencebay'ın heykelinin yerine yenisi konulmadı ve kaide boş kaldı. Gencebay'ın hayranları bu durumu sanatçıya yapılan büyük ayıp olar değerlendirildi.
İşte usta sanatçı Orhan Gencebay'ın boş kalan kaidesi:
YORUMLAR (16)
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ulen heryer put oldu cikti ulke iyice putperestligi de nasil cok sever!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence en son deodorant reklamı orhan gencebay ın kariyerini düşürdü.Tam bir rezalet samsunda kaç tane okul vs yaptın borsacı orhan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne yapmiski heykeli dikiliyor ? Heykeli dikilmesi gereken memlekete hayri dokunandir Mesela koc sabanci eczacibasi fertlerinden olmali bunlar milyonlarca insana is sagliyor Bir iki sarkiyla heykel dikilmez . Arti sanatci TARAFSIZ olmaliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yaşayan insanın heykeli yapılmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Istisnalar kaideyi bozmaz:)Cevap Yaz Yayından Kaldır