Orhan Gencebay'ın Deodorant Reklamı Sosyal Medyada Olay Yarattı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markası için kamera karşına geçince sosyal medyada alay konusu oldu.
Sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi.
REKLAM İÇİN BATSIN BU DÜNYA ŞARKISINI OKUDU
Orhan Gencebay reklam için 'Batsın Bu Dünya' adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi. Gencebay, reklamda otobüsteki genci utandırarak üstüne geldi ve kulağına ne yapması gerektiğini fısıldadı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Orhan Gencebay'ın reklam videosu televizyonlarda yayınlanmaya başladıktan sonra sosyal medyada konuyla ilgili komik tweetler atılmaya başlandı.
İşte Gencebay hakkında atılan tweetler...
YORUMLAR (108)
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Al işte ''âkil'' adam diye seçtiklerine bak. Bu mu milletine akıl verecek. Geldin kaç yaşına arabeskin kaymağını yedin çekil git köşene biraz da ahirete çalış be mübarek. Doyamadınız gitti.Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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bence deodrant kullanmayip, özellikle -neredeyse bos oldugu taman bile- toplu tasima araclarinin koltuklarina bile sinmis aci ter kokusuna karsi böyle yillardir tertipli temiz görünümüyle örnek birinin reklam yapmasi hic te abes bisey degil. . . size sesleniyorum ey kokulariyla barisik arkadaslar: deodrant kullanin, en kokusuz insan bile yazin terler ve kokar deodrantsiz! gözünüzü seveyim kiyin üc bes kurusa ve erinmeyin, burnumuz düsüyor valla yaninizdan gecerken!Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Bende şaşırıp beğenmeyenlerdenim :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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doymiyor adamin gözünü topragdoyursun nediyimCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Tam kalas odunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır