Orhan Gencebay Heykelinin Kaidesi 5 Yıldır Boş Duruyor

SANATÇI Orhan Gencebay'ın, memleketi Samsun'da Kültür Park'a konulan ve beğenilmediği için kaldırılan heykelinin kaidesi 5 yıldır boş duruyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür ve sanat çalışmaları kapsamında, 2013 yılında Kültür Park'a Samsunlu sanatçılar Orhan Gencebay ve merhum Yıldıray Çınar'ın heykelleri konuldu. Gencebay'ın heykeli, bazı bölümleri beğenilmediği gerekçesiyle bir süre sonra kaldırıldı. O günden sonra ise Orhan Gencebay'ın heykelinin yerine yenisi konulmadı ve kaide boş kaldı.

- Samsun