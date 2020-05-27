Orhan Gencebay'dan bir ilk Bayram boyunca Erim Özşen'in sunumuyla YouTube Türkiye #evdekal ve Net D kanallarından P&G Türkiye ve Denizbank'ın sponsorluğunda canlı olarak yayınlanan POPSAV Online Müzik Festivali'nde geçtiğimiz akşam bir ilk yaşandı.

Geliri ihtiyaç sahibi müzik emekçilerine aktarılacak festivale destek veren sanatçılar arasında olan Orhan Gencebay, üzerinde çalışmaya devam ettiği yeni bestesi "Dedikodu" yu ilk kez POPSAV Online Müzik Festivali'nde müzikseverlerle buluşturdu. Gencebay, bir ilke daha imza atarak yeni şarkısın hem çaldı, hem de söyledi. Sanatçı; "Dedikodu yapanınız var mı? Bilmiyorum; ama "Dedi" ye lafım yok üzerine ilave olan "Kodu" çok fena. Aman dedikodu yapmayın" dedi.

Gencebay'ın "Dedikodu" isimli şarkısının sözlerinden bir bölüm;





"Dedikodu dedikodu





Kim ne dedi kim ne kodu





Bir yalana, binbir yalan katmak şimdi moda oldu





Aşkımıza takmış, canımıza takmış; sanki şeytanla anlaşmış





Dedi kodu yapa yapa; sanki insanlıktan uzaklaşmış"





Bir daha da kimsenin elini öpmem





Şahan Gökbakar canlı yayında Gökhan Türkmen'in konuğu oldu.& ; Gökbakar, Pandemi döneminde yaşananlara atıfta bulunarak; "Bir daha da kimsenin elini öpmem" sözleriyle güldürdü.& ;& ;





Her zaman yanınızdayım





Yonca Evcimik'in konuğu olan Doğa Rutkay; "Müzik emekçilerine destek olmak için yapılan bu organizasyonu gönülden destekliyorum. Biz sizlerin şarkılarıyla büyüdük, her zaman POPSAV'ın yanındayım" dedi.