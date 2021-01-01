Orhan Gencebay: Bu da geçer

Gencebay, 2020 yılı hakkında "Bu da geçer, neler geçmedi ki... Covid-19 aşısı vurulacağım. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için" dedi.

Gencebay, 2020 yılı hakkında "Bu da geçer, neler geçmedi ki... Covid-19 aşısı vurulacağım. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için" dedi. Usta sanatçı ayrıca sosyal medyada kendisine edilen hakaretleri mahkemeye taşıdığını belirtti: "O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Bedelini ödeyecekler."

Kaynak: Hürriyet