Orhan Gencebay: Bu da geçer
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Orhan Gencebay: Bu da geçer

01.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:18
Orhan Gencebay: Bu da geçer

Gencebay, 2020 yılı hakkında "Bu da geçer, neler geçmedi ki... Covid-19 aşısı vurulacağım. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için" dedi.

Gencebay, 2020 yılı hakkında "Bu da geçer, neler geçmedi ki... Covid-19 aşısı vurulacağım. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için" dedi. Usta sanatçı ayrıca sosyal medyada kendisine edilen hakaretleri mahkemeye taşıdığını belirtti: "O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Bedelini ödeyecekler."

Kaynak: Hürriyet

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