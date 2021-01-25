Orhan Gencebay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay elini kullanabilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılması üzerine düşerek yaralanan Orhan Gencebay'ın sağlık durumu merak ediliyor. Orhan Gencebay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay elini kullanabilecek mi? sorularına doktoru cevap verdi.

Sahilde yürüyüş yaptığı sırada bir kaza yaşayarak sevenlerini korkutan Orhan Gencebay'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Konuyla ilgili Gencebay'ın doktoru açıklama yaptı.

ORHAN GENCEBAY'A NE OLDU?

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman , "Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder" ifadelerini kullandı.

FİZİK TEDAVİ PROGRAMI UYGULANACAK

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman sözlerine şöyle devam etti:

"Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir dedi.