"Orhan dede" turistlere kayak öğretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Orhan dede" turistlere kayak öğretiyor - Haber
Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

"Orhan dede" turistlere kayak öğretiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan kayak eğitmeni 76 yaşındaki Orhan Üstündağ, yerli ve yabancı turistlere kayak öğretiyor.

15.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:13

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan kayak eğitmeni 76 yaşındaki Orhan Üstündağ, yerli ve yabancı turistlere kayak öğretiyor.

İlçede 7'den 70'e herkesin tanıdığı Üstündağ'ın kayak sporuna ilgisi 13 yaşında başladı. Çocuk yaşlarda giydiği kayak takımlarını 63 yıldır çıkarmayan Üstündağ, 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ilerleyen yaşına rağmen turistlere kayak eğitimi veriyor.

Bugüne kadar çok sayıda milli kayakçıyı ülke sporuna kazandıran Üstündağ, ilk günkü heyecanla hem kayak yapıyor hem de genç yetenekler yetiştiriyor.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 çocuğu ve 8 torunu olduğunu söyledi.

Küçük yaşlarda başladığı kayak sporundan yıllar geçmesine rağmen vazgeçmediğini ifade eden Üstündağ, "Antrenörlük kursuna katılıp, başarı elde ederek 2. Kademe Antrenör Belgesi aldık. Milli hakemim ve aynı zamanda da fahri çalıştırıcı diplomam var. Bu zamana kadar sağlıklı geldik. Allah'a şükür olsun, herkesin de böyle olmasını dilerim." dedi.

Üstündağ, sporun insan sağlığına öneminden bahsederek, uzun ve sağlıklı yaşam için herkese spor yapmayı tavsiye etti.

Kayak sporunu çok sevdiğini vurgulayan Üstündağ, "Sporların en güzeli kayaktır, kemiklerimizin ağrısı geçiyor, adalelerimiz gevşiyor. Yaşlı insanlara da diyoruz ki kayak yapın, spor yapın ki kemiklerinizde, belinizde ağrı olmasın. Gençlere de spor yapmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Pistlerin yaşlı kurdu" olarak anılıyor

Kayakçılardan Ömer Aykul ise Üstündağ'ın, Kars'ta kayak yapan gençlerde büyük emeğinin olduğunu anlattı.

Üstündağ'ın bugüne kadar çok sayıda milli sporcu yetiştirdiğine işaret eden Aykul, "Orhan babaya 'pistlerin yaşlı kurdu' diyoruz. Kayak konusunda gençlere taş çıkaracak durumdadır. Öğrencileri her zaman takdir ediyorlar. Bizler de zaten Orhan hocamız gibi büyüklerimize özenerek çok küçük yaşlarda kayağa başladık. Kendisi takdire değer bir insandır." şeklinde konuştu.

Üstündağ'dan kayak eğitimi alan Soner Yılmaz da Üstündağ'ın merkeze gelen yerli ve yabancı turistlere kayak öğretmek için büyük çaba sarf ettiğini ve bir nevi turizme katkı sunduğunu aktardı.

'Orhan dede' turistlere kayak öğretiyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"Orhan dede" turistlere kayak öğretiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haber
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı Haber
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Haber
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede...
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Rita Wilson Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa İtalya Market Ankara
Şu an buradasınız: "Orhan dede" turistlere kayak öğretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 12:56:13. #1.15#