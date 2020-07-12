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Orhan Çıkrıkçı: "Önümüzdeki yıl daha iyi kadro ile devam edeceğiz"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, takımını Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Seneye daha iyi bir kadro ile devam edeceğiz" dedi.

Orhan Çıkrıkçı:
12.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:15

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, takımını Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Seneye daha iyi bir kadro ile devam edeceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, takımını aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Rakip takım için de üzgünüz inşallah toparlarlar. Umarım yeniden bir üst lige çıkarlar. Kendi yolumuza devam edeceğiz. Son maçımızı da oynayıp önümüzdeki yıl daha iyi bir kadro ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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