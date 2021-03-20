Orhan Çıkırıkçı: "Sahamızda beklediğimiz bir mağlubiyet aldık"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu maçından sonra yaptığı açıklamada, "Sahamızda beklediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu maçından sonra yaptığı açıklamada, "Sahamızda beklediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Sahamızda beklediğimiz bir mağlubiyet aldık. İlk yarı fazla pozisyon üretemedik. İkinci yarı golle başladı. Daha sonra 2-0 oldu. Toparlamaya çalıştık, 1 gol bulduk. Fırsatları değerlendiremedik. 2-1 mağlup ayrıldık. Toparlanacağız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı