Orhan Çıkırıkçı: "Pozisyon bulamadık" - Orhan Çıkırıkçı: "Pozisyon bulamadık" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, pozisyon bulamadıklarını aktardı.

- Orhan Çıkırıkçı: "Pozisyon bulamadık"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, pozisyon bulamadıklarını aktardı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kötü bir maç çıkardıklarını aktararak, "Kötü bir maç oynadık. Pozisyon bulamadık. İstediklerimizi yapamadık. Rakip 3 puanla döndü. Toplanıp çalışacağız. Bu hafta sonu deplasmandan puan ya da puanlarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA