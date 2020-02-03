Orhan Çıkırıkçı: "Oyuncular iyi mücadele etti"
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. 2-0 öne geçtik, son dakikada hatamızdan gol yedik. Sonuç itibariyle kazandık. İnşallah bu hafta iyi hazırlanıp Giresun'dan da puanla dönmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL