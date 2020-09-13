Orhan Çıkırıkçı: "İyi bir oyun sergilemedik"
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Orhan Çıkırıkçı: "İyi bir oyun sergilemedik"

İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, 1-0 mağlup oldukları Adanaspor maçı sonrası, "İyi bir oyun sergilemedik.

Orhan Çıkırıkçı:
13.09.2020 21:28 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:32

İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, 1-0 mağlup oldukları Adanaspor maçı sonrası, "İyi bir oyun sergilemedik. İnşallah haftaya daha iyi olacaktır" dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir oyun sergilemedik. Hem hava hem de saha şartları iyi değildi. İnşallah haftaya daha iyi olacaktır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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