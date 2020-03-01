Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim"

01.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:02

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adanaspor galibiyeti sonrası oyuncularını kutladı.



TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir oyun olduğunu ifade ederek, "Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının son dakikasına pozisyonlar bulduk. 2. gol gelmeyince strese girdi takım. Galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA