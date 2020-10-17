Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyeti hak ettik"
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Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyeti hak ettik"

17.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.10.2020 18:08

- Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyeti hak ettik" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Samsunspor deplasmanından çok iyi oynayarak 3 puanı çıkardıklarını söyledi.

- Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyeti hak ettik"

SAMSUN - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Samsunspor deplasmanından çok iyi oynayarak 3 puanı çıkardıklarını söyledi.

Samsunspor deplasmanında 3-0 galip gelen İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kısa bir basın toplantısı düzenleyen Çıkırıkçı, şunları söyledi: "Özellikle kendi takımımı çok tebrik ediyorum. Kendi takımımda bütün oyuncularımız çok iyi oynadı. Galibiyeti hak ettik. Camiamızı tebrik ediyorum. Samsunspor'a da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda ve hafta içi oynayacağımız maçta da böyle güzel oynayıp, 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."

Orhan Çıkırıkçı: 'Galibiyeti hak ettik'
Orhan Çıkırıkçı: 'Galibiyeti hak ettik'
Orhan Çıkırıkçı: 'Galibiyeti hak ettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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