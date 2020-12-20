Orhan Çıkırıkçı: "Daha çok çalışacağız"
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Orhan Çıkırıkçı: "Daha çok çalışacağız"

20.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:31

- Orhan Çıkırıkçı: "Daha çok çalışacağız" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Evimizde puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.

- Orhan Çıkırıkçı: "Daha çok çalışacağız"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Evimizde puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, oyunun tamamen kendi kontrollerinde gittiğini söyleyerek, "70. dakikaya kadar iyiydik. İlk yarı 2-0 ve ikinci yarı 3-0 oldu. 70'ten sonra verdiğimiz pozisyon ve hatalardan dolayı oyunu kaçırdık. Telafi etmek için deplasmanda daha iyi oynayacağız. Evimizde maç ve puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" dedi.

Orhan Çıkırıkçı: 'Daha çok çalışacağız'
Orhan Çıkırıkçı: 'Daha çok çalışacağız'
Orhan Çıkırıkçı: 'Daha çok çalışacağız'
Orhan Çıkırıkçı: 'Daha çok çalışacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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