Orhan Çıkırıkçı: "Daha çok çalışacağız"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Evimizde puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Evimizde puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, oyunun tamamen kendi kontrollerinde gittiğini söyleyerek, "70. dakikaya kadar iyiydik. İlk yarı 2-0 ve ikinci yarı 3-0 oldu. 70'ten sonra verdiğimiz pozisyon ve hatalardan dolayı oyunu kaçırdık. Telafi etmek için deplasmanda daha iyi oynayacağız. Evimizde maç ve puan kaybetmememiz lazım. Daha çok çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berad Büyük