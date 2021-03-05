Orhan Çıkırıkçı: "Bizim açımızdan çok iyi maç oldu"
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Orhan Çıkırıkçı: "Bizim açımızdan çok iyi maç oldu"

05.03.2021 21:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:37
Orhan Çıkırıkçı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan çok iyi maç oldu.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan çok iyi maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar topa hakim bizdik. Çok gol pozisyonuna girdik maalesef atamadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçına ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Bizim açımızdan çok iyi maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar topa hakim bizdik. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çok gol pozisyonuna girdik maalesef atamadık. Adana Demir maçına iyi hazırlanacağız. Puan ve puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. Oyuncularımı tebrik ederim. Gerçekten mükemmel oynadılar" diye konuştu.

'Teknik Direktör Fatih Tekke bugün sahada olsaydı kaç gol ayardı' sorusu üzerine Çıkırıkçı, "O da maçtan önce aynısını söyledi. 'Tam benim havam, sahada güzel, havada güzel' dedi. Bir, iki tane atardı herhalde. Demek ki onun da içine doğdu" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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