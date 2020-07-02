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Orhan Çıkırıkçı: "Atamayana atarlar"

- Orhan Çıkırıkçı: "Atamayana atarlar" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Futbolun bir adaleti vardır, atamayana atarlar" diye konuştu.

02.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:18

- Orhan Çıkırıkçı: "Atamayana atarlar"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Futbolun bir adaleti vardır, atamayana atarlar" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor evinde Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, çok fazla diyecek bir şeyi olmadığını belirterek, "Şans verdiğimiz oyuncular iyi oynadılar. Futbolun bir adaleti vardır, atamayana atarlar. Bu kadar pozisyona girip atamıyorsanız gol oluyor. Devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta çocuklarımıza şans vereceğiz" dedi.

Orhan Çıkırıkçı: 'Atamayana atarlar'

Kaynak: İHA

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