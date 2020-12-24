Orhan Çayan kimdir? Orhan Çayan nereli, kaç yaşında? Orhan Çayan boyu, kilosu

Tiktok'ta beyazgölge kullanıcı adıyla fenomen olan Orhan Çayan geniş hayran kitlelerine ulaştı. Çayan takipçileri tarafından arama motorlarında sıkça aranan bir isim haline geldi. Peki, Orhan Çayan kimdir? Orhan Çayan nereli, kaç yaşında? Orhan Çayan boyu, kilosu, ınstagram hesabı

Tiktok'ta beyazgölge kullanıcı adıyla fenomen olan Orhan Çayan geniş hayran kitlelerine ulaştı. Farkındalık yaratan içerikler üreten ünlü fenomen Çayan takipçileri tarafından arama motorlarında sıkça aranan bir isim haline geldi. Bizler de takipçileri ve merak edenler için Orhan Çayan hakkındaki bilgileri derledik. İşte Orhan Çayan hakkında bazı detaylar...

ORHAN ÇAYAN KİMDİR?

Diğer adıyla beyazgölge olan Orhan Çayan farkındalık yaratan videoları ile tanındı. 1993 Konya doğumlu olan Çayan ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Konya'da tamamlamış. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Gıda bölümünden mezun olan fenomen Şuan ikinci Üniversitesini okuyor. Anadolu Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler okuyan fenomen aynı zamanda ailenin ilk çocuğu. Kendisinden 2 yaş küçük erkek kardeşi ve 9 yaş küçük kız kardeşi olan Çayan'ın hayatı ilgi odağı haline geldi.

Orhan Çayan'ın boyu ve kilosu

Çayan 1.83cm uzunluğunda ve 75 kg ağırlığında.

Orhan Çayan hangi burç?

Orhan Çayan'ın burcu; Koç

Orhan Çayan kaç yaşında?

27 yaşında

Beyazgölge kimdir?

Orhan Çayan'ın özel hayatı



Ünlü fenomenin gönül kapıları şuan kapalı hayatında birisi olmadığını söyleyen Çayan şuan bir ilişkisi olmadığını ancak doğru insanla karşılaşırsa bir ilişki yaşayabileceğini dile getirdi.

Orhan Çayan nasıl fenomen oldu?

Sosyal medyada en büyük çıkışını Tiktok ta bir karton toplayıcısının hayatını ele alan video ile gerçekleştiren ünlü fenomen bu videosu ile 38M izlenme yakaladı. Başarısını ve buralara kadar gelişini duygusal ve farkındalık içeren videolar yayınlaması sayesinde olduğunu dile getiren Çayan 2019 yılında Tiktok tan "En hızlı içerik üreticisi" ve "En sevilen kategorik içerik üreticisi", "Pozitif enerji" olmak üzere 3 ayrı dalda ödül alan fenomen ayrıca Tiktok Türkiye de en fazla takipçiye sahip olan 4.kişi.

Orhan Çayan'ın sosyal medya hesapları

-İnstagram Hesabı https://www.instagram.com/beyaz.golgee/?hl=hu

-Youtube Kanalı https://www.youtube.com/BeyazG%C3%B6lgeOfficial

-Tiktok Hesabı https://www.tiktok.com/@beyazgolge?lang=tr