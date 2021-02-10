Orhan Bey'in annesi kimdir? Malhun Hatun kimdir? Tarih'te Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman, Malhun Hatun kimdir?

İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi Malhun Hatun, özellikle de Kuruluş Osman dizisinden sonra merak edilmektedir. Tarihe yön veren şahsiyetlerden biri olan Orhan Bey'in annesi kimdir? Malhun Hatun kimdir? Tarih'te Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman, Malhun Hatun kimdir, gerçek adı ne? sorularına yazımızdan cevap bulabilirsiniz...

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun isimleriyle de bilinmektedir. Doğum tarihi bilinmese de ölüm tarihi Kasım 1326 olarak belirtilmektedir. Malhun Hatun, 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.

ORHAN BEYİN ANNESİ KİMDİR? MALHUN HATUN KİMDİR?

Bazı eserlerde Şeyh Edebali'nin kızı olarak gösterilen Malhun Hatun aslında Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'dir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.