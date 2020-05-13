Orhan Acar kimdir? Orhan Acar kaç yaşında, nereli?
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Orhan Acar kimdir? Orhan Acar kaç yaşında, nereli?

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar hayatı merak ediliyor. Ankaralı olan akademisyen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimi gördü. 1986 yılında ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak kariyerine adım attı. Orhan Acar kaç yaşında?

Orhan Acar kimdir? Orhan Acar kaç yaşında, nereli?
13.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:03

Orhan Acar, kimya eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimini Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği üzerine yaptı. Doktorasını ise Analitik Kimya alanında tamamladı. Orhan Acar hayatı haberimizde...

ORHAN ACAR KİMDİR?

Profesör Doktor Orhan Acar, 1 Ocak 1962 tarihinde Ankara Akyurt'ta dünyaya geldi. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Kimya Bölümünde lisans eğitimi gördü, 1988'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı, 1996 yılında da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde' Analitik Kimya bölümünde doktorasını tamamladı.

1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başladı. 1990-1991'de Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yine Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1991-2007 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/SANAEM'de görev yaptı. 2007- 2013 Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Acar, 2013 yılından bu yana Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde dekan olarak görevini sürdürüyor. Orhan Acar, İngilizce bilmektedir.

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